La via tranter Ardez e Scuol è puspè libra

La via d'Engiadina tranter Ardez e Scuol è puspè libra. Il traffic po puspè cursar normal. Var 200 meters suenter il sviament dad Ardez en direcziun Scuol avevi dà oz a mezdi ina crudada da crappa sin la via principala.

Gia tranter Nadal e Bumaun eri vegnì giu crappa sin la via principala tranter Ardez e Scuol. Per consequenza è la via stada serrada durant passa 3 emnas.

