La Regiun Malögia prevesa da cuntinuar cun lavurs d’examinaziun pli profundas areguard in center da sport d’enviern previs a l’ur da la vischnanca da San Murezzan, sin l’areal Signal. Quai per pudair dar ina tscherta segirtad da planisaziun als responsabels ed er crear in plan da finanzas.

L’areal Signal a San Murezzan è anc l’ultim lieu che vegn anc en dumonda per realisar in project d’in center da sport d’enviern.

Avant in onn eran anc parcellas a Schlarigna ed a Samedan en tractativas sco lieus pussibels. La conferenza da presidents da la Regiun Malögia ha dà glisch verda per far ils proxims pass ed examinar la realisaziun d’in project.

Ord l'archiv: