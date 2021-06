Gia l’avust da l’onn passà aveva il suveran da S-chanf decis in sustegn finanzial da 300’000 francs per la sanaziun da l’hotel istoric amez la vischnanca. Cun il Gea da marcurdi saira sustegna la vischnanca il project pia per total 1,8 milliuns francs. Quest sustegn è la basa per la fundaziun hotel Scaletta per ulteriuras dumondas finanzialas.

16,8 milliuns francs

Ils custs totals per la cumpra e la sanaziun da l’hotel istoric ch’è serrà dapi 8 onns èn previs cun var 16,8 milliuns francs. Sper il sustegn da la vischnanca duain quels vegnir finanziads da diversas fundaziuns e donaturs.

Da grond’impurtanza per S-chanf

Sco Riet Campell, il president communal da S-chanf ha ditg a la radunanza communala saja ina reavertura da l’hotel Scaletta da grond’impurtanza per la vischnanca. L’hotel Scaletta en il center da S-chanf è numnadamain serrà dapi otg onns. Sche tut va tenor plan, duai l’hotel Scaletta avrir sias portas l’onn 2024.