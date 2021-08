Durant sia lavur sco lavurer forestal ha el gia fabritgà uschia ina chasa da laina radunda ensemen cun auters. Quai aveva fascinà el talmain ch'el ha purtà onns ed onns quai siemi cun el.

Il bab da dus uffants viva dapi plirs onns en ina rulotta sin il campadi. Quai dapi la separaziun da sia dunna. Avant in onn ha el latiers anc pers la lavur perquai che la interpresa nua ch'el lavurava ha stuì serrar las portas pervia da corona. En quai mument è vegni endament ses siemi da la chasa da laina radunda.

1 / 5 Legenda: «Big», sco Gian Fadri Carpanetti vegn era numnà, en acziun RTR, Armon Schlegel 2 / 5 Legenda: La chamona prenda furma. RTR, Armon Schlegel 3 / 5 Legenda: Lavur da precisiun. RTR, Armon Schlegel 4 / 5 Legenda: Nagina sfessa, be lieu per isolaziun. RTR, Armon Schlegel 5 / 5 Legenda: Laina radunda è la basa per la chamona. RTR, Armon Schlegel

Tut ha stuì ir svelt e na dastgava betg custar memia bler. El na saveva numnadamain betg quant ditg ch'el saja senza lavur. Per betg perder temp cun lubientschas da fabrica ha el decidì da fabritgar confurm a las leschas sin in campadi. Per tegnair bass ils custs ha el decidì da fabritgar tut sez. Ina sfida che Jon Fadri Carpanetti , era numnà «Big», ha prendì cun schlantsch enta maun. Ed ussa, in mez onn pli tard, stat la chamona. Be pli il tetg da schlondas manca anc. Quel vul el far proximamain, però quai dovria temp, di «Big».

In siemi è s'accumplì per Jon Fadri Carpanetti ed era anc in segund. El ha ussa entschavì a lavurar independentamain, cun sia atgna interpresa da lavurs da lain. Chamonas da laina radunda porscha el natiralmain era.