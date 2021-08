Yasemin Bilik e Severin Studt da Turitg e Tusaun èn gia daditg s’interessads per furmas alternativas da viver. Il simpel ed ecologic è quai, che intganta els dus per ina tala furma da viver. Fin qua vivevan els en ina abitaziun «normala» da 3,5 stanzas a Domat, cun 87 meters quadrats spazi. U sco els din: en ina abitaziun da luxus.

Il patratg ecologic gioga ina gronda rolla en la decisiun d’abitar en in tiny home. Cun uschè ina pitschna chasina na dovran ins mai tanta forza electrica sco en ina chasa gronda. Ins n’ha era betg spazi supplementar nunduvrà. Tut è optimà per viver cun il minimum necessari.

1 / 5 Legenda: Ils possessurs Yasemin Bilik (san.) e Severin Studt, possessurs ventiraivels avant lur tiny home ch'els han battegià «Mathilda». RTR, Seraina Derungs 2 / 5 Legenda: Cumadaivel davos maisa Yasemin Bilik (san.) cun ses partenari Severin Studt tar lur maisa entamez il tiny home. RTR, Seraina Derungs 3 / 5 Legenda: Cuschina e bogn Davanttiers è la cuschina cun platta electrica sco era cun ina platta da stgaudar cun lain. Davostiers è la tualetta cun duscha. RTR, Seraina Derungs 4 / 5 Legenda: Vista vers cuschina e bogn La maisa sa chatta en il center dal tiny home «Mathilda», entamez e gist tar l'entrada. La vista è da la Surselva siadora. RTR, Seraina Derungs 5 / 5 Legenda: Part da durmir La «chombra da durmir» sa chatta sanester cun entrar en il tiny home. Ina separaziun dal spazi ulteriur na dat quai betg. RTR, Seraina Derungs

Tge è in Tiny home? Avrir la box Serrar la box Sut il term da tiny home chapeschan ins ina furma pitschna da viver. Mo perquai ch’ina chasa è pitschna n’è ella betg automaticamain in tiny home. Tenor l’uniun da Kleinwohnformen Svizra vegn quai definì suandantamain:

• Il spazi da viver cuntegna maximalmain 40 meters quadrat

• Tiny home stat sin rodas u sin fundament da puncts

• Ston ademplir tuts basegns igienics, uschia ch’il tiny home po vegnir duvrà sco ina chasa normala



Sco Tiny home valan suandantas furmas: Tiny house, chasa mini, jurta, vagun da circus. Il term da Tiny house n’è betg protegì giuridicamain.



Il tiny home è vegnì producì cun materials locals ed ecologics. Igl è vegnì desistì da plastics u metals nunnecessaris. Las paraids èn da lain e cuvridas d’arschiglia. L'isolaziun è vegnida fatga cun launa-nursa. Sin il tetg ha quai in indriz fotovoltaic per la forza electrica e la tualetta è ina tualetta partitiva. Ord ils excrements vegn fatg terra e l’urin po vegnir duvrà sco ladim per l’iert. Igl ha bain ina maschina da lavar vaschella e resti, ma sin in tumbler han els desistì sapientivamain. Il tiny home cun num «Mathilda» fa la parita sco in pitschen studio. Per duas persunas.