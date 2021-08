Viver simpel, cumprimì e sin pauca surfatscha. Quai è viver en in «Tiny House», in trend che deriva oriundamain da l’America e che chatta adina dapli fans, era en il Grischun.

Manuela Schädle e Bernd Klöpper, uschia sa numnan ils dus possessurs e producents dal «Tiny House» ch'è installà pel mument a Bos-cha. La finamira dal pèrin tudestg è da promover quest trend anc plitost alternativ. Quai cun betg mo duvrar sez la chasina per far lur vacanzas, mabain era cun dar a fit ella a giasts interessads. E sco i para cun success. Dapi trais onns produceschan els questas chasinas per in e scadin. Lur clientella: Per gronda part dunnas sur 50 che na vulan betg pli avair da pulir ina chasada gronda.

Cun questa furma d’abitar pudess ins colonisar entirs tetgs plats en las citats.

Questa moda da viver haja tenor Manuela Schädle e Bernd Klöpper divers avantags. Viver en in tal dachasa rinforzia numnadamain il patratg ecologic. Quai cun viver pli simpel, reduci e savens era pli en accord cun la natira. Dentant betg mo l’aspect ecologic profitia, mabain era quel finanzial. Viver en in «Tiny House» muntia numnadamain era adina custs da vita pli bass che normal.