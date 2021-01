1.5 milliardas uras kilowatt forza han producì las ovras, quai bastass per furnier l'energia per trais quarts da las chasadas da tut il chantun Grischun. Las cundiziuns umidas durant l’atun e lura era la blera naiv durant l’enviern han procurà per bler’aua – uschia che las turbinas èn stadas permanent en funcziun.

Las Ouvras electricas d’Engiadina SA han fatg in gudogn da 1.48 milliuns francs ed investiziuns da 21 milliuns durant l’onn da gestiun 2019/2020.

21 milliuns per ils «cumüns concessiunaris»

Las Ouvras electricas d’Engiadina han pajà fits d’aua da 21 milliuns a las vischnancas da S-chanf, Zernez, Scuol e Valsot, plinavant era ina part al chantun Grischun.