Tenor Martin Aebli, il president communal da Puntraschigna, sajan ins da l’avis ch’il Parc Naziunal Svizzer haja cun las quatter vischnancas che cunfinan directamain cun il Parc avunda partenaris. Numnadamain sajan quellas vischnancas e la destinaziun Engiadina Bassa/Val Müstair obligadas da sustegnair finanzialmain il Parc Naziunal. Vinavant ha la vischnanca Zernez decidì da sa distanziar da la destinaziun Engiadina San Murezzan e midar tar quella d’Engiadina Bassa. Tras quai han las vischnancas da la regiun Malögia da surpigliar ils 60'000 francs l’onn che mancan.

Il Parc Naziunal Svizzer ha dumandà las vischnancas da las regiuns Malögia ed Engiadina Bassa/Val Müstair per in sustegn finanzial da total 150'000 francs l’onn. Quai per ils proxims tschintg onns.

Sper Puntraschigna ha entant er Bever refusà il sustegn finanzial pel Parc Naziunal Svizzer.