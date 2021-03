Tar lavurs da sanaziun tar il mir da serra Punt dal Gall tranter Zernez e Livigno l’onn 2016, è culà PCB en il flum dal Spöl che sa chatta en il Parc Naziunal Svizzer. Il favrer da quest onn, ha l’Uffizi da natira ed ambient decretà in’ordinaziun en davart la la sanaziun dal donn. Numnadamain duai vegnir sanada ina part dal traject dal flum, vul dir 3 da 5,75 kilometers, ed allontanà il tissi ord il Spöl.

PNS pretenda sanaziun totala

Quai è tenor il Parc Naziunal Svizzer memia pauc. Sco ils responsabels scrivan en ina communicaziun da medias, vegnian allontanads cun la proposta da l’Uffizi da natira ed ambient be var 60% dal PCB che sa chatta en il flum.

Chattà piv mort

La fin da l’onn passà hajan collavuraturs dal PNS chattà in piv mort che aveva en sai in gram PCB per kilo. Quai saja ina valur bler memia auta. Vinavant hajan er ils peschs en sai memia bler PCB e quai demussia che la chadaina da nutriment en il Spöl saja tissientada.

Recurs cunter ordinaziun chantunala

Il Parc Naziunal inoltrescha perquai recurs cunter l’ordinaziun chantunala. El pretenda ch’i vegnia sanà tut la lunghezza dal flum ed allontanà tut il tissi ord l’aua. E quai uschè svelt sco pussaivel.

Recurs d'organisaziuns per la protecziun da l'ambient

Er per las organisaziuns per la protecziun da l’ambient n’è l’ordinaziun chantunala, da vulair sanar be ina part dal traject dal flum betg enclegentaivel. Sco las organisaziuns WWF, Pro Natura Grischun ed Aqua Viva scrivan en ina communicaziun da medias, inoltreschan ellas perquai recurs. Ellas pretendan ina sanaziun cumpletta ed er ina sanaziun da l'implant electric.