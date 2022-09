Gian Peter Niggli, il vicepresident da l'INFRA che posseda l'infrastructura da la plazza aviatica Samedan e president communal da Samedan, deplorescha fermamain la decisiun da Christian Meuli.

Jau sun fitg surprais e n'avess betg spetgà questa decisiun.

La successiun da Christian Meuli n'è anc betg reglada. Mardi ils 30 d'avust sa raduna l'INFRA per discutar, co proceder vinavant.

Demissiun causa renfatschas malfundadas

Sin la fin d'avust remetta Christian Meuli ses uffizi sco president da la INFRA. En ina communicaziun da medias da mesemna discurra Meuli d'ina lingia cotschna surpassada dal Forum Engiadina. Quai cun preschentar la petiziun cunter il project da renovar e modernisar la plazza. Las renfatschas e pretensiuns fatgas envers sia persuna sajan malfundadas, scriva Christian Meuli.

Tenor Christian Meuli èn las renfatschas absurdas: La lescha da l'INFRA defineschia ch’i dovria ina persuna ch'ha encletga da finanzas. E cun sia lavur sin banca haja el questas enconuschientschas, di Meuli.

Forum Engiadina sa dosta cunter plans da l'INFRA

Il «Forum Engiadina» sa dosta encunter ils plans da finanziaziun e vul evitar ina privatisaziun da la plazza aviatica a Samedan. Ad ina conferenza da medias la mesemna ha la societad infurmà d’avair rimnà 1’100 suttascripziuns per ina petiziun cun il num «22 e betg 88 milliuns francs èn approvads».

La populaziun da l'Engiadin’Ota aveva consentì l'onn 2017 ad in credit da 22 milliuns francs per renovar e modernisar la plazza aviatica e betg 88 milliuns, è l'argument principal dal «Forum Engiadina». Cun ulteriuras investiziuns da privats saja la libertad da decider dal public en l'avegnir impedida. Plinavant saja il project previs da la INFRA surdimensiunà e na correspundia betg als basegns. In augment da las frequenzas faschessia era donn a la natira ed a l'ambient.

L’infrastructura centrala duai vegnir sanada e modernisada. Però i na duai betg vegnir construì sin reserva.

Forum Engiadina Avrir la box Serrar la box Il Forum Engiadina è in'uniun cun circa 450 indigens e possessurs da segundas abitaziuns en l'Engiadin’Ota ed exista dapi l'onn 1994. Las commembras ed ils commbembers s'engaschan per temas d'ambient, d'economia e d'ambient social.

Sper quests arguments crititgescha la societad era la communicaziun envers la populaziun en l'Engiadin’Ota e pretenda ina reoccupaziun dals commembers dal cussegl d'administraziun da la INFRA, surtut dal president. Tras sia lavur tar ina banca en Engiadin'Ota avra quai tenor il Forum Engiadina portas per transfers d’infurmaziuns d'insiders.

Ils proxims pass davart la sanaziun e modernisaziun da la plazza aviatica a Samedan vulan ins decider l'atun.