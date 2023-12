La suprastanza communala da Puntraschigna vuless introducir sco emprima vischnanca ina taxa directiva per abitaziuns secundaras. Abitaziuns che na vegnan betg duvradas sco emprim domicil, duain vegnir inchargiadas cun ina taxa da 3‰ sin la valur da martgà. Las entradas da quella taxa duain vegnir duvradas per promover emprimas abitaziuns pajablas.

audio Anna Caprez davart la saira d'infurmaziun a Puntraschigna 04:51 min, ord Actualitad dals 09.12.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 51 Secundas.

Cuntravent spetgà

Preschents en la sala plaina èn per la pli gronda part stads possessurs da segundas abitaziuns. Durant la sairada ch’era vegnida annunziada sco occurrenza da dialog ha la presidenta communala Nora Saratz preschentà il sboz per la nova taxa directiva. In barat d’ideas n’haja dentant betg dà, mabain bleras vuschs cun renfatschas e dumondas criticas.

Nus avain fatg quint che nossa proposta d’introducir ina tala taxa na vegnia betg simplamain beneventada dals possessurs da segundas abitaziuns.

La dumonda pertge ch’in problem haja puspè da vegnir schlià sin custs dals possessurs da segundas abitaziuns è vegnida menziunada repetidamain en sala. D’udir eran era renfatschas, ch’i na saja betg anc cler avunda co che la vischnanca vuless propi far frunt a la mancanza da lieu abitabel per indigens.

audio Nora Saratz Cazin davart la taxa planisada 04:10 min, ord Actualitad dals 09.12.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 10 Secundas.

Il sboz per la lescha prevesa ina taxa directiva per abitaziuns che na vegnan betg nizzegiadas sco emprimas abitaziuns. Excepziuns valian per abitaziuns che vegnan nizzegiadas intensivamain per il turissem. La vischnanca da Puntraschigna faschess quint cun entradas en pli da bun 3 milliuns francs l’onn.

Legenda: Svilup da las segundas abitaziuns: En oransch il dumber da emprimas abitaziuns, en blau la cumpart da segundas abitaziuns a Puntraschigna. Vischnanca da Puntraschigna

A partir dals 8 da schaner 2024 datti ina procedura da participaziun, nua che tuts e tuttas pon deponer lur parair en scrit, far dumondas e resalvas areguard la nova taxa directiva planisada. Tut quai vegnia ramassà e sche pussibel era resguardà tar ils proxims pass, uschia la presidenta communala.

Il pli baud l’atun 2024 duess la populaziun da Puntraschigna decider en chaussa a l’urna.