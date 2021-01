A Puntraschigna duai dar l'entschatta october in World Ethic Forum. Durant quel duain dumondas davart l'etica, persistenza ubain er agricultura durabla star en il center, quai scriva l'organisaziun. Il World Ethic Forum na duai dentant betg esser ina cuntrapart dal WEF, il Forum mundial d'economia. Plitost duai il forum esser la vusch etica che cumpletteschia lez. Quai ha ditg il directur dal World Ethic Forum, Linard Bardill.

Projects durabels da lontan a manaivel

Purtader dal forum è l'uniun World Ethic Forum. Quella veglia esser ina plattafurma per projects persistents e novas iniziativas che vulan laschar enavos a la giuvna generaziun in mund intact.

Concret vegnan er preschentads projects che han success, uschia per exempel projects dad «urban gardening» ubain er in project da semenza indigena da l'India. Uschia hajan ins in mix da tematicas globalas enfin localas. Il forum duai per l'ina pledentar interprendidras, NGO's che lavuran gia cun la natira da moda persistenta. Per l'autra duai el er pledentar persunas privatas ubain autoritads communalas che vulan sa fatschentar pli fitg cun il tema.