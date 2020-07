La radunanza communala da Zuoz ha la mesemna saira approvà il quint annual da l’onn passà. Quel serra cun in surpli d'entradas da 35'000 francs. Quai tar expensas da radund 13,2 milliuns francs. Durant l'onn passà ha la vischnanca da Zuoz pudì reducir ils daivets per 2 milliuns francs. Quels muntan per la fin dal 2019 anc a 5,5 milliuns. La vischnanca ha uschia cuntanschì la finamira da reducir daivets senza desister d'investiziuns.