La pendiculara planisada en il territori da skis Minschuns na sa cumportia betg cun la cuntrada. Da quest avis èn la Fundaziun svizra per la protecziun da la cuntrada e Mountain Wilderness. Las duas organisaziuns fan perquai recurs cunter la decisiun da la regenza da lubir la revisiun da la planisaziun locala per il resort La Sassa e la permissiun da runcar.

Las organisaziuns crititgeschan ch'i manchia il sguard cumplessiv sin il project cun il ressort, la pendiculara e l'ennavaziun da la pista a val. La pendiculara saja planisada sin la spunda «Ruinas» che saja fin uss stada ina spunda intacta cun ina gronda biodiversitad, senza infrastructura turistica. L'ennavaziun e la pendiculara avessan tenor ils recurrents gronda influenza sin animals selvadis, tranter quels er spezias periclitadas sco l'evla da la pizza, il piv ed il tschess barbet.

Recurs cunter decisiun da la regenza

Gia il favrer han las uniuns per la protecziun inoltrà in recurs cunter la pendiculara. Il november ha la regenza grischuna lura approvà la revisiun da la planisaziun dal territori per il ressort La Sassa e dà la lubientscha da runcar la nova lingia per la pista ed il parcadi. Cunter questa decisiun han uss la Fundaziun protecziun per la natira e Mountain Wilderness inoltrà in recurs tar la Dretgira administrativa dal Grischun.

