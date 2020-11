Gea per etappa La Punt Chamues-ch

La radunanza communala da La Punt Chamues-ch ha approvà in credit da 1,8 milliuns francs per la revitalisaziun da l’En e da l’aual Chamuera. Concret vai per il project da construcziun e d’exposiziun. Dals 1,8 milliuns francs surpiglia la vischnanca 600’000 francs. Finanzià vegn il project era anc dal chantun e da las Ovras electricas da Turitg EWZ.

Ils da La Punt han plinavant era approvà il budget per il 2021. Quel quinta cun in gudogn da 4’707 francs, quai tar entradas ed expensas da var 7,8 milliuns francs.

Ord l'archiv

Dar enavos a l’En sia libertad e stgaffir cunquai nov spazi vital. Quai, l’idea da la revitalisaziun da l’En tranter Schlarigna e Zuoz.