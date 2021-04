Badigliada per center da tgira Du Lac

Sch’i va per il bainstar dals seniors da las vischnancas Segl, Silvaplauna e San Murezzan, è oz in di istoric. Oz è numnadamain stada l'emprima badigliada per il nov center da tgira Du Lac a San Murezzan Bagn.

50 milliuns francs

Il center da tgira che duai vegnir construì sur quatter auzadas prevesa 60 letgs, 17 abitaziuns per seniors, ina staziun per demenza ed in parcadi public sutterran. Ils custs totals da var 50 milliuns francs vegnan repartids tranter las trais vischnancas Segl, Silvaplauna e San Murezzan.

Segunda chasa da tgira en Engiadin’Ota

Cun la chasa da tgira Du Lac datti en avegnir duas chasas da tgira en Engiadin’Ota. Per ils attempads da las vischnancas da Puntraschigna fin a S-chanf resta numnadamain vinavant la chasa da tgira Promulins a Samedan.