La halla da chavaltgar pudess restar ina ruina. En scadin cas na vul il suveran da San Murezzan betg investir passa 15 milliuns francs per la sanaziun. Ma la vischnanca è obligada da mantegnair quel object che sa chatta sut protecziun da monuments.

Il futur da la halla da chavaltgar n'è betg definì. Tenor la Tgira da monuments dal chantun Grischun è la possessura, la vischnanca da San Murezzan obligada da mantegnair quel object che sa chatta sut protecziun da monuments. Tenor Simon Berger, il manader da la tgira da monuments, datti la pussaivladad da retschaiver subvenziuns per mantegnair l'object istoric.

Il suveran ha ditg Na a credit

Ils 27 da november ha la populaziun da San Murezzan votà davart il credit da 15,3 milliuns francs per sanar la halla da chavaltgar. Il resultat è stà stgars: Cun prest 52% ha il suveran refusà il credit. Votantas e votants suondan uschia la proposta dal parlament communal ch'aveva pledà encunter il project – la suprastanza communala sut il presidi da Christian Jott Jenny percunter aveva fatg reclama per in Gea a l'urna.

Christian Jott Jenny è consternà

Il president da San Murzezan è l'emprim s'annunzià cun in e-mail a la publicitad. Christian Jott Jenny n'ha nagina encletga ch'il suveran na vul betg investir en in avegnir prosperond. Uschia na fetschia betg surstar che la giuventetgna ed interpresas indigenas bandunian la val vers la Bassa.

Nus ans occupain memia savens cun pipifax e na faschain betg las dumondas impurtantas.

El saja «senza pleds» e quai betg be perquai ch'el haja in'inflammaziun da las las corda vocalas, uschia Jenny en sia posiziun via e-mail. Pli tard ha il president communal tuttina prendì posiziun via telefon:

Custs sco crap da stgarpitsch

Vuschs criticas avevan surtut menziunà ils custs: Sper la summa da 15,3 milliuns francs per la sanaziun, fissan vegnids mintg'onn vitiers custs per la gestiun e la vischnanca fascheva quint cun in deficit annual dal nov center da cultura da circa 1,3 milliuns francs.

Uss tiran ils da San Murezzan dentant il frain, e quai malgrà ch'els avevan avant in onn concedì in credit dad 1,5 milliuns francs per insumma planisar la renovaziun en detagl.

Cun la renovaziun vuleva la vischnanca stgaffir in nov center da cultura e d'inscunters al Lai da San Murezzan. Dapi l'onn 2013 è l'edifizi actual serrà, perquai ch'el smanatscha da crudar ensemen.

Reto Matossi, vicepresident da San Murezzan, aveva quintà cun in resultat stgars. In motiv pussaivel per il Na èn ils cust per la sanaziun. Tenor el saja il motiv principal dentant la tema dals custs annuals e periodics sco l’administraziun e l’amortisaziun.

In ch’è s’engaschà cunter las investiziuns en la halla da chavaltgar è il commember dal parlament da San Murezzan, Curdin Schmidt. Per el è il Na stà la dretga decisiun. Dentant dovria uss ina soluziun che po cuntentar.

