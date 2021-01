Sin la bobera da San Murezzan/Schlarigna han lieu questa fin d’emna puspè cursas da la cuppa mundiala da bob e da skeleton. Per ils organisaturs è quai natiralmain ina gronda sfida da preparar tut. Numnadamain datti er per questas occurrenzas concepts da segirezza che dattan avant il co e cum.

Tenor Damian Gianola, il manader da gestiun da l’Olympia Bobrun han ins stuì adattar ina massa da l’organisaziun da las cursas. Uschia na pon ins betg avair tants voluntaris sco usità ed ins ha stuì organisar in center da tests. Tut las persunas dals teams sco er las voluntarias ed ils voluntaris ed il comité d’organisaziun vegnan testadas mintga quatter dis.