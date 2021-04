Ils delegads da la ARA Staz, vul dir las vischnancas da San Murezzan, Puntraschigna, Schlarigna e Samedan, han decis a lur radunanza da vender l’areal da l’ARA Staz a la vischnanca da Schlarigna. La vischnanca da Schlarigna cumpra enavos l’areal per 200’000 francs. La stad che vegn va en funcziun la nova ara regiunala, la ARO a S-chanf e cun quai vegn serrada la serenera Staz.

Discussiuns davart renatiralisaziun

Suenter che la decisiun davart la dumonda en tge furma che la serenera duai vegnir renatiralisada è vegnida spustada gia duas giadas, han ils delegads decis gievgia saira en chaussa. Uschia duain tut ils bajetgs sur terra vegnir construids enavos e per part duain er vegnir allontanads ils indrizs sut terra. Per la vischnanca da Schlarigna ina soluziun da cumpromiss, di Fadri Denoth, delegà da Schlarigna. La vischnanca aveva numnadamain giavischà da reconstruir cumplettamain la serenera, vul dir d’allontanar er cumplettamain il betun sut terra. Quella varianta fiss per las ulteriuras vischnancas però stada memia chara.

4,3 milliuns francs

La reconstrucziun da la serenera Staz cun ina surfatscha totala da 12’600 meters quadrats prevesa custs totals da 4,3 milliuns francs – custs che vegnan surpigliads da las vischnancas delegadas. La serenera cuminaivla è en funcziun dapi passa 50 onns.