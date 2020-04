Na be ils scolars da scola emprendan per il mument davent da chasa, mabain er ils uffants da scolina. Entant ch’ils scolars pli vegls fan savens scola sur l’internet preparan las mussadras da la scolina da Sent mintg’emna las lezias per mintga scolaret.

Per ellas èsi numnadamain fitg impurtant ch’ils uffants pon far pensums ed han tras quai ina structura dal di. Quellas fadias da las mussadras vegnan er appreziadas dals geniturs. Er per els èsi numnadamain impurtant, ch’er ils uffants da scolina pon tuttina emprender davent da chasa.