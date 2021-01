Chasper Cadonau maina in biro d’architectura a Ramosch. Ses biro vegn stgaudà cun laina e cun la cumbinaziun da stgaudar aua. Sco perit per construir chasas da minergia e cun avair absolvà blers curs davart il tema effizienza d’energia e construir da moda persistenta è per el il pli impurtant d'enconuscher il basegn dal possessur u da la possessura.

Per ina chasa da vacanzas datti autras variantas da stgaudar che per ina chasa, nua ch'ina famiglia abita l'entir onn. En blers cas vulan ils possessurs allontanar ils stgaudaments che funcziunan anc cun ieli – energia regenerabla è il trend.

Stgaudar cun laina sco per exempel cun pellets vegn en dumonda per chasas, nua ch'i vegn realisà ina sanaziun modesta. Stgaudaments sco per exempel cun energia solara u geotermica – numnadamain ina sanaziun generala, quels vegnan lura plitost en dumonda per chasas che vegnan abitadas permanentamain.