Las chasas veglias sursilvanas han ina pigna scalegl en stiva ed ina platta da fieu en cuschina. Sche che quellas na vegnan betg utilisadas a moda correcta, po il privel per in incendi crescher. Las prescripziuns da fieu pli severas e cunzunt ils chamins isolads meglier han sminuì quest privel. Tuttina èsi pussaivel da stgaudar fallà ed uschia procurar per in incendi, di il spazzachamin Benedetg Chistell, che fa giu fulin als chamins sursilvans dapi radund 45 onns. Ma stgaudar fallà possian ins era ina pigna nova en ina chasa nova. Uschia na possian ins betg dir, ch'il privel da fieu saja pli grond en chasas veglias.

Pumpiers stizzan tut las chasas che brischan

Per ils pumpiers na fetschia quai nagina differenza sch'i dettia in incendi en ina chasa veglia u en ina chasa nova. La situaziun stoppia tar mintga incendi vegnir giuditgada al lieu, di Conradin Caduff il pli aut pumpier grischun. La problematica da stgaudar fallà existia. Savens possian ils chamins pigliar fieu. Perquai saja impurtant d'enconuscher il sistem da stgaudar ed uschia possian ins nizzegiar ina pigna scalegl era suenter ch’ella na saja dapi in lung temp betg pli vegnida utilisada.