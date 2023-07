Ma suenter 5 onns pon ins gia dir, che Silvaplauna è sa sviluppà dad ina vischnanca da transit en in lieu da vacanzas.

Igl è stà in’istorgia lunga cun projects sbittads, recurs e discussiuns. L’emprima giada avevan ils da Silvaplauna declerà l’interess per in sviament gia dal 1929. Pli concrets eran ils plans durant ils onns 1970/1980 – era quels èn dentant vegnids sbittads. Finalmain è in project dal 1994 vegnì pli concret: Quel ch'è 24 onns pli tard alura numnadamain era vegnì realisà il 2018.

Il sviament en cifras Avrir la box Serrar la box lunghezza: 1'740 meters

tunnel: 750 meters

custs: bunamain 70 milluns francs

temp da fabrica: 7 onns

Tar ils indigens e las indigenas datti quels ch'èn dal tuttafatg cuntents cun il sviament. Uschia è in abitant da l'avis ch'igl haja dà in fitg bel e quiet Silvaplauna, quai saja tip top uschia. Auters n'èn betg uschè persvas sco p. ex. l'um che fa attent che butias ed affars manchian en vischnanca. Per el èsi daventà bunamain memia quiet. Il sviament – benedicziun ubain miseria – tut las reacziuns e valitaziuns dals indigens datti en il Telesguard.

