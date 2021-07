La radunanza communala da Schlarigna ha approvà in credit dad in milliun francs per dar in emprest a la Promulins AG. Plinavant han ils da Schlarigna era dà glisch verda per in credit da stgars 410’000 francs per ils campiunadis mundials da Freestyle dal 2025. Il terz credit, che la radunanza ha approvà, munta a 240’000 francs e vegn duvrà per cumprar in nov vehichel per ils lavurers communals.

Plinavant han las Schlarignottas e Schlarignots era approvà il quint dal 2020. Quel serra cun in surpli da 2,6 milliuns francs. Budgetà era in deficit da bundant 745’000 francs.

Ord l'archiv