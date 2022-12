Radund 150 abitantas ed abitants han consentì las fatschentas a la radunanza communala. Il quint economic prevesa in gudogn da bun 1,2 milliuns francs, ultra da quai prevesa la vischnanca da Scuol investiziuns nettas da radund 13,4 milliuns francs. Las votantas ed ils votants han approvà plirs credits d’investiziun, tranter quels in credit da planisaziun dad 1,2 milliuns per il project «Avegnir Infra Scuol». In project che prevesa la sanaziun da differents areals da sport e wellness, sco il Bogn Engiadina, areal Trü e Gurlaina.

La radunanza communala da glindesdi passà ha ultra da quai decis da laschar il pe da taglia sin 100% da la taglia chantunala simpla. Per il president communal Christian Fanzun è quai stada la davosa radunanza communala, a partir da l'onn proxim maina Aita Zanetti da Sent la vischnanca da Scuol.