Il chantun vul far frunt al sfarlattim da vivonda. Victualias che vegnan producidas, ma betg consumadas chaschunian dapli rument, emissiuns da dioxid carbonic inutilas, ina perdita da biodiversitad sco er in consum da terren e d'aua, uschia il chantun en ina communicaziun.

Reducir rument per in terz

Per quai vul l'Uffizi per la natira e l'ambient sustegnair la participaziun da 20 manaschis al project «Food Save Grischun». Il project è vegnì sviluppà da l'uniun United Against Waste (UAW), in'associaziun da la branscha da victualias. La finamira dal project è da reducir a lunga vista ils ruments da victualias en moda pli simpla pussaivla. L'experientscha da United Against Waste mussia, ch'il rument da mangiativas possia vegnir reducì per 35% a lunga vista.

La participaziun al project cuntegna in coaching e pliras mesiraziuns dal rument da victualias dal manaschi. Sin basa da quellas duai lura vegnir sviluppà in plan da mesiras per reducir il rument ed ils custs.

Part da l'Agenda 2030

Manaschis che vulan sa participar al project pon s'annunziar fin la fin da matg da quest onn. La purschida sa drizzia a la gastronomia, ma er a centers d'attempads, instituziuns socialas u ad ospitals.

Il project dal chantun fa part a l'Agenda 2030, tenor quella duai la Svizra smesar ils ruments da victualias fin il 2030.

