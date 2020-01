Il Forum mundial d'economia ha preschentà il program per ses 50avel inscunter.

Da la partida èn tranter auter il president american Donald Trump, la chanceliera tudestga Angela Merkel, l'activista svedaisa Greta Thunberg ed il successur al tron britannic prinzi Charles.

Ils represchentants da l'Iran na vegnan betg a prender part a l'inscunter.

En il center dals 4 dis dal WEF duain tranter auter star la persistenza e la protecziun dal clima.

En total vegnian passa 3000 participantas e participants da l'economia, politica e societad per discutar a l'inscunter sut il motto «Stakeholder per in mund solidaric e persistent».

Tema central: il clima

Il fundatur dal WEF, Klaus Schwab, vul metter il focus da l'inscunter sin la persistenza. «Ils umans duain pudair dir en 50 onns: Grazia che nus avain gì fidanza en vus», uschia Schwab. Il mund sa chattia numnadamain en in stadi d'alarm, pertutgant il clima. La fanestra d'agir saja fitg pitschna.

L'inscunter vegn ad esser in lavuratori, betg in center da baterlim.

Finamira saja numnadamain da preschentar sin la fin da l'autra emna cleras finamiras e progress.

L'Iran n'è betg da la partida

La crisa politica tranter l'Iran ed ils Stadis Unids na vegn probabel betg a giugar ina gronda rolla al 50avel inscunter dal Forum mundial d'economia. Il minister da l'exteriur iranais Mohammad Javad Zarif aveva avant il mazzament dal general Qassem Soleimani anc annunzià ch'el vegnia ad esser da la partida a Tavau. Ussa ha el ditg giu. Percunter vegn il president american Donald Trump probabel ad esser al lieu.

Brisanza pudess dentant in'auter participant chaschunar: il president da l'Ucraina, Wolodimir Selenski. El stat en il center da las inquisiziuns per relaschar Donald Trump da ses uffizi.

Thunberg vegn puspè a Tavau

L'activista svedaisa Greta Thunberg vegn suenter l'onn passà er quest onn puspè ad esser a Tavau. Gia il segund di dal WEF duai la giuvna activista prender part a differentas occurenzas.

Maletg 1 / 2 Legenda: Thunberg è arrivada l'onn passà cun il tren a Tavau. RTR, Oceana Galmarini Maletg 2 / 2 Legenda: Gia l'onn passà è Thunberg stada ina da las persunas centralas da l'inscunter. RTR, Oceana Galmarini

