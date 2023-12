D'ina vart datti la valur da stabilitad, da mantegnair la furmla magica. Da l'autra vart quella da represchentaziun, da dar a tuttas ideas en la populaziun ina vusch.

Davart questa problematica han Anna Giacometti (PLD), Martin Candinas (AdC) ed Roman Hug (PPS) discurrì en il Controvers.

Controvers: Tgi ha da bun in sez en il Cussegl federal? 11.12.2023.

Tenor sezs e vuschs n'avess la PLD betg il dretg sin in segund sez en il Cussegl federal. Decisiv è tenor Giacometti e Candinas dentant il temp. Gist uss duess tenor Candinas l'AdC ertar in sez vacant da la PLD.

Giacometti fa endament, ch'il resultat da las proximas elecziuns naziunalas pudess puspè vesair or auter.

Legenda: Stan actual da vuschs e sez en l'Assamblea federala ed en il Cussegl federal. RTR

Candinas e Giacometti èn dentant perina, ch'i saja da reeleger las persunas en uffizi. Quai fa surstar il nov elegì Roman Hug (PPS). El di, questa profezia, ch'i saja da reeleger, saja era gia ida autra.

La Partida verda u la Partida verd-liberala n'hajan dentant betg da bun in sez. Las davosas elecziuns hajan quellas partidas gea perdì, di Martin Candinas. Era Roman Hug è qua da l'opiniun da ses collega d'uffizi. Ed Anna Giacometti fa valair, che sia partida saja anc adina la terz-ferma partida en l'Assamblea federala, ed haja tenor furmla magica da bun dus sezs.

Per in sez en il Cussegl federal duvrassi matematicamain 14,3% da las vuschs. Pia avess la PS, la PLD e la PPS mintgamai d'avair 28,6%, e l'AdC d'avair 14,3% per giustifitgar la furmla actuala a moda matematicamain perfetga.

Actualmain ha dentant la Partida verda 9,8% quota d'electuras ed electurs, e la Partida verd-liberala ha 7,6%. Ellas n'èn dentant omaduas betg represchentadas en la regenza da la Svizra.

Enstagl da midar la furmla, possian ins era midar il dumber da sezs, uschia propona Andri Franziscus vinavant, da quai n'èn tuts trais dentant pauc persvadids.