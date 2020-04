cuntegn

Futur intschert - La crisa tar las pendicularas ha pir gist entschet

L’Uniun da las pendicularas grischunas quinta cun grondas sperditas era en il futur. Igl è in temp intschert per las pendicularas. In’avertura pli baud ed in agid finanzial pudessan sminuir las consequenzas.