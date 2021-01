Avant in onn èn fullas da persunas s'entupadas a Landquart per demonstrar encunter il Forum d'economia mundial WEF. Quel n'ha quest onn betg lieu a moda usitada, mabain en furma digitala. E malgrà che la pandemia fatschenta pli che mai, saja tenor il WEF la midada dal clima il pli grond ristg per il mund. Era Selina Arquint ha da lez temp demonstrà encunter il WEF.

Cun la pandemia na pon ins betg ir sin via a demonstrar per il clima sco usità. Tuttina ha la pandemia insanua era in effect positiv per il clima. Ma abstrahà da quai, il frust è era grond tar la giuvna Selina Arquint, che fa part da l'organisaziun da chauma per il clima dal Grischun.