Il Grischun sco chantun muntagnard è ferm pertutgà da la midada dal clima. Quai ves'ins tenor Georg Thomann da l'Uffizi per ambient e natira cunzunt vi dals glatschers, vi da damain dis cun naiv e las temperaturas autas. A questa situaziun emprova il chantun Grischun da dar dumogn sin differentas vias.

Green Deal duai esser la resposta

Il 2015 aveva la regenza grischuna deliberà ina strategia per il clima. L'onn passà ha la regenza plinavant anc definì ina segunda resposta per la midada dal clima – l'uschenumnà «Green Deal». La regenza grischuna ha mess quai sco in dals puncts centrals per ses program da regenza dal 2021 enfin il 2024.

Per il mument è il chantun anc vi da definir tge ch'il Green Deal cumpiglia exact. Georg Thomann, il mainaproject tar il chantun dal Green Deal, è da l'avis ch'i saja pli che necessari dad ussa definir mesiras. Tenor el sajan las grondas sfidas en connex cun la midada dal clima per il chantun: il sectur da sanadad, il turissem e la biodiversitad.