L’iniziativa ch’è vegnida inoltrada en las trais vischnancas dal Surmeir, è vegnida inoltrada il zercladur avant in onn. Cunquai che las vischnancas han in onn peda da tractar las iniziativas avessan las decisiuns d’esser fatgas fin il zercladur. Pervi dal coronavirus lubescha la lescha dentant in retard.

Avessan las radunanzas communalas pir dad avair lieu l’atun, pudess il temp vegnir stgars per far ils cudeschs en surmiran sin l’auter onn, cunquai ch’il chantun dovra en general in onn per translatar ils emprims cudeschs. Actualmain prevesa la vischnanca da Surses da laschar vuschar il matg davart l’iniziativa, ed a Lantsch ed Albula/Alvra duai vegnir vuschà ils 12 da zercladur, han ils represchentants da vischnanca ditg envers RTR.