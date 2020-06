Surmiran u rumantsch grischun – la populaziun da las vischnancas Albula/Alvra e Lantsch decida questa stad davart il linguatg d'instrucziun per il consorzi da scola Val Alvra Dafora.

Il punct da partenza è cler. Sche mo ina vischnanca dal consorzi da scola Val Alvra Dafora sa decida per restar tar il rumantsch grischun, resta il RG la lingua d'instucziun a Lantsch ed a Casti per il stgalim superiur.

Saira d'infurmaziun avant ch'i vegn decidì

Avant ch’il suveran decida a la radunanza communala davart l’iniziativa, dettia anc ina saira d’infurmaziun, ha Gabriela Ulber, la presidenta dal consorzi da scola ditg envers RTR.

Il tema lingua en scola è in tema emoziunal e pretenda ina discussiun ed infurmaziun profunda.

Avert èn dentant anc las datas per la saira d'infurmaziun e la votaziun. Quella vegn ad esser il medem mument en las dus vischnancas. Cun il coronavirus è il termin per ina saira d'infurmaziun planisada la primavaira adina puspè vegnida spustada.

Ils meds d'instrucziun mancan

Las iniziativas che pretendan in return al surmiran, pretendan er da far la midada uschè spert sco pussaivel. I mancan dentant ils meds d'instrucziun. Sco cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini ha ditg pli baud, fiss in return a l'idiom er collià cun las prioritads da producir meds da scola. Quai che pertutga il proceder da la midada valess er qua il medem sco en cas passads: Tgi ch'ha cumenzà la scola cun rumantsch grischun finescha er la scola cun rumantsch grischun.

Mo pli en scolas bilinguas?

Sche las trais iniziativas inoltradas en Surses, Albula/Alvra ed a Lantscha han success, fissan er las ultimas trais vischnancas da oriundamain 40 vischnancas da pionier, ch'han introducì il rumantsch grischun, turnadas a l'idiom. Rumantsch grischun vegniss lura be anc instruì en las scolas bilinguas da Domat, Trin e Cuira.