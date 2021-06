Il club da ballape Surses stat curt avant il pli grond success da 40 onns ballape en Surses. Il CBS savess cun ina victoria cunter Lumnezia far il pass en terza liga.

Gnervus na saja el betg tradescha Ivan Brenn, il president dal club da ballape Surses. E gnervus vegn el er betg a far ils giugaders giuvens. «Jau na vegn betg a tegnair in pled da motivaziun en cabina», raquinta l'anteriur giugader da tschep dal CBS. Cun ina victoria cunter Lumnezia questa sonda faschess il CBS il pli grond pass en l'istorgia dal club.

Legenda: Ivan Brenn, president CB Surses. Tona Poltera

Cun ina victoria è la promoziun en terza liga segira. Cun in pari u ina sconfitta han ils giugaders da tremblar e sperar sin agid dals adversaris. Per il president Ivan Brenn sa midass dentant nagut per il club en la terza liga. Betg puncto budget, betg puncto cader. Tuttina insatge muventass la promoziun. «Nus fissan enorm loschs sin nossa lavur e noss club».