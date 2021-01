Fadri Arpagaus ha cuschinà en prezius hotels e per milliardaris sin tut il mund. Il cuschinier surmiran è turnà a chasa ed ha avert amez la pandemia ses agen restaurant, amez il territori da skis da Savognin. La renovaziun cumpletta ha transfurmà il vegl Berghuus da Radons en ina oasa da sa sentir bain da «fine dining».

Giudair las bellas stanzas da mangiar dastgan dentant be ils giasts che stattan sur notg en il Berghuus. Per ils giasts dal restaurant resta be takeaway sin terrassa. La cuschina da Fadri Arpagaus porscha sper ils classichers da takeaway sco pommes e chicken nuggets dentant era spezialitads regiunalas – grondas stentas per na serrar l’entir affar. A la fin restia pli pauc che nagut. Surmuntar e tegnair la dira è dentant insatge che tutga tar la istorgia dal Berghuus Radons.