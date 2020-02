Ils davos dis èn vegnidas mesiradas activitads pli grondas en la muntogna sur Brinzauls ch’è en moviment. Ier han ils geologs mesirà dapli che 60 moviments. Durant in di quiet èn quai mo tschintg. Tenor Christian Gartmann, l’incumbensà da communicaziun da la vischnanca Albula/Alvra saja pussaivel, che singuls craps pudessan sa distatgar e vegnir giu enfin en il conturn da la via chantunala. Per motivs da segirtad è quella serrada per il mument. La situaziun vegnia evaluada permanentamain, i possia però esser che la via restia serrada per in per dis. Per ils automobilists datti in sviament. Plinavant èn avant curt era vegnidas serradas diversas vias da viandar a Brinzauls, quai ord motivs da segirtad.

