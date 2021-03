Il bain puril da Marcel e sia partenaria Sabina Heinrich ha vatgas mamma. Sco segunda pitga impurtanta è il pèr sa spezialisà sin la vendita da tartuffels. Durant la stagiun auta da raccolta lavuran enfin 12 persunas per il bain puril. La crisa da corona haja fatg gronds quitads al pèr, ha ditg Marcel Heinrich. Cun quai che las ustarias han stuì serrar, saja crudà davent ina clientella impurtanta per la vendita dals tartuffels. Uschia haja ins stuì ponderar co tuttina vender ils tartuffels. Quai saja gartegià detg bain. Ins haja puspè vendì dapli tartuffels per posta, ed era la vendita en la butia dal bain puril saja marschada bler meglra che auters onns.

Butias han cumprà dapli tartuffels

Era ils clients che cumpran ils tartuffels per vender en lur butias, hajan duvrà dapli tartuffels che uschiglio.I saja fitg cuntentaivel che la gronda part dals tartuffels sajan ussa, malgrà la crisa da corona, gia vendids, ha ditg Marcel Heinrich. Per quest onn na planiseschian els betg grondas midadas per la producziun da tartuffels. La finamira saja puspè da pudair racoltar radund 70 fin 80 tonnas cun radund 80 sorts tartuffels l’atun. Sco adina vegn era quest onn puspè empruvà ora novas sorts.