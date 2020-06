L'interess per la davosa infurmaziun da las quatter vischnancas Lon, Maton, Casti-Vargistagn e Donat è stà modest ils 19 da zercladur. Enturn 50 persunas han laschà s'infurmar. Uschia paran las opiniuns dad esser fatgas. Ina emna avant la votaziun han ils responsabels preschentà anc ina giada quai ch'era gia enconuschent:

Num da la nova vischnanca «Muntogna da Schons»

Pe da taglia da 100% da la taglia chantunala simpla

Linguas uffizialas: rumantsch e tudestg

Lingua da scola: rumantsch

Discussiuns n'hai strusch dà. Il sulet che para anc dad esser dispitaivel è la lescha d'agricultura. Per che la fusiun gartegia ston tuttas quatter vischnancas dir Gea a quella.

Privel u schanza per rumantsch?

Sco lingua uffiziala è previs rumantsch e tudestg. Tenor Andreas Gabriel da la Lia Rumantsch è quai in privel ed ina schanza. Per il status dal rumantsch sajan talas fusiuns in privel, cunquai che vischnancas rumantschas èn da nov en ina fusiun rumantsch-tudestgas. Da l'auter maun constatescha Andreas Gabriel schanzas per il rumantsch en il mintgadi. Oz dettia ina pratica tudestga en vischnancas ch'èn atgnamain rumantschas. Suenter la fusiun stoppia quella er esser per part rumantscha.