Suenter bleras discussiuns ha Vaz approvà la lescha da turissem cun cnap 51% Gea. La decisiun è pia stada fitg stretga. La participaziun a l'urna è stada tar 64%. La lescha è vegnida elavurada da la vischnanca da Vaz, Lantsch e Churwalden. La vischnanca da Churwalden aveva gia refusà la nova lescha. Las vischnancas da Lantsch e Vaz han approvà la lescha.

Tge sa mida?

Cun la nova lescha vegnan las taxas da cura auzadas. Entras la lescha duai dar bun 980'000 francs dapli ch'enfin ussa per il turissem. Las taxas da cura vegnan pajadas da giasts, possessurs e possessuras da segundas abitaziuns, la hotellaria e la mastergnanza. Cun auzar las taxas duajan ils abitants e las abitantas vegnir distgargiads. Ils daners vegnan investids per mantegnair e far pli attractiv la destinaziun turistica. La lescha va en vigur cun l'entschatta dal proxim onn.