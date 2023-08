Perquai che la lubientscha da bajegiar temporara scada, vegn la tur cotschna sin il Pass dal Güglia demontada la fin d’october. Il festival cultural Origen ha gievgia preschentà in nov project che na duai betg pli esser be temporara.

audio Origen: idea per la nova tur 04:43 min, ord Actualitad dals 17.08.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 43 Secundas.

Tur da 55 meters autezza

Origen vul construir sin il Pass dal Güglia ina tur da 55 meters autezza. Ella duai pudair vegnir duvrada per represchentaziuns e porscher plaz per radund 200 persunas. Giasts pon pernottar en 12 chombras. Il festival da cultura quinta cun custs da 25 milliuns francs. Il project cun il num «Ospizio» saja per il mument en il status d'ina idea da project, scriva Origen en ina communicaziun. La nova chasa da cultura «Ospizio» duai trair endament a la glieud l'impurtanza istorica dals vegls ospizis dals pass.

La tur duai avair plaz per in'exposiziun che documentescha il traffic sur il pass. Plinavant duai dar ina sala da cultura cun ina tribuna ed in'ustaria. Giovanni Netzer, l'intendant dad Origen che vul bajegiar la tur di, ch'i saja ina gronda sfida da survegnir las lubientschas, ma tenor el stoppia la cultura en las Alps vegnir ponderada da nov.

La skizza dal project servia sco basa per in'emprima discussiun constructiva cun partenaris da project, associaziuns da la natira, vischnancas ed uffizis chantunals, sco igl è scrit vinavant en la communicaziun.

Vuschs criticas

Sin dumonda dad SRF è Raimund Rodewald s'exprimì cunter ina nova tur. El è il manader da fatschenta da la fundaziun Svizra per la protecziun e la tgira da la cuntrada.

Jau sun in zic spaventà sur da questa proposta, perquai ch'ins aveva propi fatg giu cun Origen che la tur po be vegnir lubida sin il pass dal Güglia sche quel è temporar.

Sch'i dettia ina lubientscha permanenta, lura saja il privel che la tur perda attractivitad. Ed i dettia era nagina garanzia che Origen vegnia adina a pudair gestiunar la nova tur. Sch'i dettia simplamain ina lubientscha permanenta per la tur, lura saja quai ina furma da destructuraziun. Uschia faschessan ins en paglia l'image da la tur cotschna, di Rodewald. Plinavant crai Rodewald che la nova tur na possia betg vegnir lubida, perquai ch'i sa tracta d'in bajetg ordaifer la zona da bajegiar nua ch'i dettia bleras restricziuns.

Vuschs da la populaziun

Sin via en Surses n'èn ils plans dad Origen betg anc vegnids discurrids grond e surtut betg critic, il venderdi. Il meglier fiss stà da laschar la tur cotschna, è stà l'opiniun da la gronda part da las persunas che RTR ha dumandà. E sch'i vess da vegnir dada la lubientscha – quai che dentant betg tuts crajan – allura saja quai er ok. Origen en mintga cas haja purtà vita en la regiun e saja er in factur economic. In dunna ha ditg ch'il mument da lantschar la discussiun saja optimala e surtut in bun marketing – er per projects existents dad Origen sco per exempel la restauraziun da l'hotel Löwe a Mulegns u er per generar daners per producziuns.

audio Nova tur d'Origen – Co reagescha la populaziun? 03:47 min, ord Actualitad dals 18.08.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 47 Secundas.

