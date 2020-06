Per passa 4 milliuns francs

La bova da Brinzauls duai vegnir analisada. La regenza grischuna ha concedì per quest intent ina contribuziun da passa 4 milliuns francs.

La part «Bova Vitg» è gia vegnida analisada ils ultims trais onns. Quella sa mova cun ina sveltezza dad 1,2 meters per onn. Uss duai er la part «Bova Muntogna» vegnir analisada. Da quella san ins gia ch'ella sa mova schizunt per fin a 6 meters per onn. Cun passa 10 centimeters moviment ad onn discurr'ins gia d'in territori periclità considerablamain.

Interacziun supponida

Cun intercurir l'interacziun supponida tranter las duas parts da la bova duess ins chapir meglier la situaziun. I saja impurtant ch'ils sondagis necessaris vegnian fatgs gia la stad 2020.

