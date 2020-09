Il plevon da la Val Alvra, Paul Schlienger, sto bandunar la val. Malgrà che 125 persunas han suttascrit la primavaira ina brev da protesta per tegnair lur plevon, va el ussa a Cuira a star. Là vul el sa deditgar dapli a ses grond hobi.

La scasada da Paul Schlienger na succeda betg ord atgna voluntad. Enfin ussa è el numnadamain adina stà il medem mument custodi da Ziteil e plevon en Val Alvra. Perquai ch’el mancava memia savens per far messa en Val Alvra durant ils mais da stad, han las dus plaivs Alvra e Brinzauls decidì, da visar il contract cun lur plevon. Ina brev da protesta n’ha nizzegià nagut. Perquai banduna Paul Schlienger ussa la chasa pravenda da Stierva, e va a Cuira ad abitar. Là vegn el tranter auter a sa deditgar a ses grond hobi, il restaurar paramentas. Dasperas vegn el a gidar ora a far messa en la plaiv da Surses. Custodi da Ziteil vegn el era en avegnir ad esser.