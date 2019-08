cuntegn

Project «Salvar Igls Mulegns» - Surses vul pajar in mez milliun per Origen

Glindesdi proxim decida la radunanza communala da Surses davart in sustegn finanzial da 510'000 francs a la Nova Fundaziun Origen per il project «Salvar igls Mulegns». Radund 80 persunas han visità ina saira d’infurmaziun, e las reacziuns per il project èn per gronda part positivas.