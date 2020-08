Ina gronda sala da teater, chombras da durmir, lavuratoris, locals da biro e da prova ed in restaurant. Tut quai vul Origen construir a l'ur da Riom.

Origen vul construir in «Campus cultural»

Il «Origen Campus» duess esser sumegliant ad in campus d'ina universitad – pia in lieu per studegiar, emprender, durmir, exercitar ed uschia vinavant. Quai la visiun da l'intendant dad Origen, Giovanni Netzer.

L'idea è, da crear in'infrastructura nua che process creativs pon vegnir realisads.

Per las differentas occurrenzas ch'Origen porscha, dovri dapli spazi. Il campus duai porscher quell'infrastructura per provas, curs ed emnas da perscrutaziun.

Vinavant duai il project gidar al lieu. Quai cun porscher per exempel var 24 plazzas da lavur e la glieud che realisescha projets en il campus duain dar vita il vitg. Tals projects culturals hajan il potenzial da mantegnair vitgs, manegia l'intendant.

Ils custs per tut il project sajan tar var 15 milliuns francs. Quai saja dentant mo ina stimaziun. L'onn 2028 duess l'entir campus esser pront. Visualisaziuns dal project na datti betg. Origen ha dentant inoltrà las dumondas per ils dretgs da bajegiar per las parcellas.

Emprim plan: ina sala da teater

In'impurtanta part dal campus è ina sala da teater. Quella duai remplazzar la tur cotschna sin il Pass dal Güglia. Quella sto il pli tard l'onn 2023 vegnir rutta giu.

Fin là duai il nov teater esser pront. Ina tur cotschna na saja dentant betg planisada, uschia Giovanni Netzer. L'idea da basa saja, da «profitar dal conturn e da la vista en la cuntrada». Ils locals duain pia er mussar la natira dadora, ina sort «teater natiral».