La vischnanca da Zollikon vul laschar decider ses votants, tge che duai capitar cun sia chasa da vacanzas per gruppas «Sanaspans» a Lai che sa chatta en in stadi manglus. Sco quai che la vischnanca da Turitg ha communitgà oz a Lai, fetschia la chasa da vacanzas mintg’onn in deficit da 50'000 francs.

Ils 25 da mars da l’auter onn vegn la radunanza communala da Zollikon a decider, sch’ella vul vender la chasa da vacanzas Sanaspans inclusiv 14'000 meters quadrat terren. Plinavant vegn decidì davart in credit da planisaziun en l’autezza da 230'000 francs, per realisar ina lavur da planisaziun sin nivel preproject; e per realisar ina concurrenza d’investiders. L’intent da la vischnanca da Zollikon è da chattar in investider che cumpra il terren e realisescha sezs il project da hotel.

L’idea è, da destruir la chasa da vacanzas veglia e da construir in nov resort da vacanzas. Quella duai cumpigliar in hotel cun 300 letgs, 30 abitaziuns da vacanzas administradas e 25 abitaziuns secundaras. Las vischnancas da Vaz e Zollikon quintan, ch’i pudess esser pussaivel da realisar l'hotel ils onns 2023 fin 2024.

Project vegn surlavurà

Il matg e zercladur passà è la revisiun parziala da la planisaziun locala stada publitgada per la participaziun publica. Atgnamain era previs, che las votantas e votants da Vaz possian decider ils 24 da november da quest onn davart la revisiun parziala «Hotel Sanaspans».

Questa votaziun è però vegnida sistida: «Nus avain examinà intensivamain propostas alternativas ch’èn vegnidas fatgas per gronda part dad abitants dal conturn da Sanaspans ed essan vegnids tar la conclusiun, da surlavurar il project planisà, malgrà ch’il project oriund fiss atgnamain stà abel da vegnir approvà», ha ditg Aron Moser, il president communal da Vaz.

Tar il nov project resguardian ins tranter auter pli ferm la protecziun da la natira e dal territori da palì. Il bajetg planisà èsi previs da construir circa 25 meters pli bass vers la vischnanca e pli lontan dal guaud.

Legenda: Sin questa carta è da vesair nua che la nova zona da hotels è previsa. Vischnanca da Vaz

