Glisch verda per nov stabiliment da sport

Il zercladur 2019 ha la vischnanca da Surses concludì ina revisiun parziala da la planisaziun locala. La regenza grischuna ha uss approvà questa revisiun ed uschia stgaffì la basa legala per realisar in stabiliment da sport da stad e d'enviern cumbinà ed ils edifizis necessaris per il manaschi en il territori «La Nars» a Savognin.

Previs èn in stabiliment nov che serva la stad sco stabiliment da tennis cun duas plazzas da tennis e l'enviern sco plazza da glatsch multifuncziunala (patins, curling, tschocca sin glatsch). Vitiers duai dar in nov edifizi per utilisaders ed ils gestiunaders da las purschidas da sport. Quest edifizi è previs al nordost da l'edifizi existent da la scola da skis.

Ils bajetgs existents en il territori da «La Nars» (duas plazzas da tennis, chasa da club, skola da skis) duain vegnir mantegnids. La loipas da passlung na vegnan betg tangadas dal nov stabiliment da sport.

