Cunquai ch’il sistem da cudeschar è vegnì activà pir avant in pèr dis, spetgian ins tar il Cube ussa anc sin ulteriuras reservaziuns. Gia cler saja, che l’ustaria e la discoteca na vegnian betg pli ad avrir quest enviern, in ensolver dettia quai però per ils giasts. Cura e sche las Pendicularas da Savognin mettian a disposiziun la maschina da stampar cartas dad ir cun skis na saja il mument betg anc cler. L’idea saja anc adina da porscher als giasts in pachet cumplet cun pernottaziun e carta da skis.

Pendicularas ston furnir maschina da stampar cartas

Tenor ina sentenzia da la Dretgira chantunala dal Grischun vegnan las pendicularas obligadas da metter a disposiziun a l'hotel Cube ina maschina da stampar bigliets per ina cauziun da 20'000 francs. Las Pendicularas da Savognin han dentant annunzià da trair enavant il cas. La proxima instanza giudiziala è il Tribunal federal.

Tenor ina communicaziun da las Pendicularas da Savognin SA da sonda passada sajan era diversas autras proceduras giudizialas anc pendentas, numnadamain tschintg cas. Da tge ch’i sa tracta na vulan ellas dentant betg tradir.

