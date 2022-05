La radunanza communala da Schmitten ha elegì venderdi saira in nov president: Marc Fürsinger succeda a Hubert Weibel ch'era sa retratg la fin da l'onn passà. Weibel è sa retratg oravant tut perquai ch’el na vegnia betg pli da cumbinar sia professiun ensemen cun la lavur en suprastanza. In'emprima emprova d'eleger in nov president il december n'aveva purtà nagin resultat. Ils davos mais è il suprastant Marc Fürsinger lura stà president ad interim. Per in ulteriur suprastant u suprastanta n'hai venderdi saira dà naginas propostas.

Ultra da quai han ils da Schmitten approvà unanimamain il project collectiv da restauraziun e meglieraziun da plirs trajects da la via d'alp e guaud, sco che la vischnanca communitgescha. Ils custs totals vegnan quintads sin radund in milliun francs.