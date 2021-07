La senda da viandar che passa il Schaftobel è gia serrada dapi circa tschintg onns. Sco quai ch’il president communal Luzi Schutz ha ditg envers RTR, haja la vischnanca da Bravuogn Filisur laschà far in’expertisa. Quella vegnia tar la conclusiun, ch’i sajan dad investir 300’000 enfin 400’000 francs per renovar la senda da viandar, uschia che quella possia puspè vegnir averta.

Finanziaziun difficila

Il president di ch’ina pussaivladad fissi ch’ina uniun u cuminanza d’interess pudess surpigliar il timun en chaussa, ed era gidar cun las lavurs. Perquai che cun agens meds na saja betg pussaivel che la vischnanca possia far las lavurs necessarias vi da la senda ed ils mirs e punts. Luzi Schutz quinta ch’i pudessi anc ir in per onns enfin che la senda da viandar vegnia puspè averta. Ma i saja en mintga cas impurtant, da pudair preservar questa senda da viandar istorica che saja fitg populara tar turistas e turists sco era tar ils indigens.