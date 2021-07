900 piz ed 11'000 km sendas da viandar datti en il Grischun. Per bleras persunas che fan vacanzas en ils culms è il viandar in'activitad tschertgada. Per far attent als ristgs dal viandar ves'ins actualmain, tranter auter sin via a Cuira, placats che mussan la campagna dal Post da consultaziun svizzer per la prevenziun d'accidents:

Viandar n'è nagina spassegiada.

Legenda: RTR, Carmen Monn

Era las destinaziuns turisticas sco er las secziuns dal Club alpin svizzer percorschan il pli grond interess da viandar. Sper quel er che giasts surstiman magari lur abilitads en ils culms. Uschia di il president da la secziun Bernina dal CAS, Christian Haller, che per exempel la tura dal Bernina-Trak en l'Engiadina vegnia adina puspè sutstimà da turistas e turists. I capita savens ch'els hajan diesch enstagl da sis uras per la ruta planisada. Ed er la manadra da Sedrun Mustér Turissem, Simona Barmettler, ha gia fatg experientschas sumegliantas.

Igl è era gia capità ch'ina famiglia u ina gruppa ha sutstimà la ruta.

Plaschaivel saja dentant, ch'i na dettia betg dapli accidents, malgrà che dapli persunas giajan a viandar, accentuescha Christian Haller.

Rita Christen: «La maioritad è fitg responsabla»

Er il viandar autalpin ha gì in «boom» la stad passada. Quai ha era la guida da muntogna e presidenta da la Federaziun svizra dals guids da muntogna, Rita Christen percurschì. Ella fa dapi 23 onns turas en ils auts.

Ils guids e las guidas han gì fitg blera lavur. La dumonda per ina tura accumpagnada è stada gronda.

La gronda part da la glieud che giaja en muntogna, mussia blera responsabladad e saja preparada bain.

Maletg 1 / 3 Legenda: Rita Christen è dapi 23 onns guida da muntogna. MAD Maletg 2 / 3 Legenda: Ina tura sin il «Furkahorn». MAD Maletg 3 / 3 Legenda: Rita Christen tar ina tura da skis sin il Piz Rondadura. MAD

Dapli accidents entras umens

Deplorablamain datti dentant adina puspè accidents en la muntogna. Davart quels maina il Club alpin svizzer ina statistica. Quella di che dapli umens èn pertutgads d'accidents che dunnas. Gist per evitar accidents, saja ina buna preparaziun da grond'impurtanza. Rita Christen recumonda da chattar ora las atgnas fermezzas e flaivlezzas. Cura ch'ins enconuschia quellas, saja pli simpel d'eleger ina tura adattada.